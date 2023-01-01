Азартные развлечения не теряют своей популярности на протяжении нескольких тысячелетий. Несмотря на все гонения и всевозможные запреты создаются новые игры, которые открывают ранее недоступные возможности получения удовольствия от азартного времяпровождения.

Каких-то пару десятилетий тому назад сорвать крупный куш можно было только в казино или зале с игровыми автоматами, но структура игрального бизнеса начала кардинально меняться с появлением и развитием сети Интернет. На смену игорным домам и залам со слот-машинами стали приходить онлайн-казино. Интернет позволил операторам рынка азартных развлечений значительно расширить не только географию бизнеса, но и количество клиентов.

Стремительный рост онлайн-казино незамедлительно отразился на конкуренции между интернет-площадками, она стала увеличиваться с каждым днем. Высокая конкуренция между операторами рынка азартных развлечений положительным образом отразилась на игроках. Каждое онлайн-заведение стало привлекать клиентов собственной программой лояльности и бонусов, которая предполагает всевозможные поощрения для постоянных и, особенно, новых клиентов. Бездепозитные бонусы — наиболее выгодные для азартных игроков.

Что такое бездепозитные бонусы онлайн-казино?

Стоит отметить, что любые бонусы от онлайн-казино могут получить только зарегистрированные клиенты. Регистрацию смогут пройти только лица достигшие совершеннолетия.

Сама процедура регистрации в каждом онлайн-казино может быть реализована по-разному, но суть ее у всех одинакова. Ее цель — получение персональных данных клиента. Среди них:

Данные паспорта или другого документа удостоверяющего личность

Актуальный номер телефона

Адрес электронной почты

После прохождения верификации у вас появится собственный личный кабинет и депозитный счет, используемый для пополнения и вывода денежных средств.

Бездепозитные бонусы — привилегии для клиентов, которые для использования не требуют привлечения собственных средств с депозитного счета. Фактически это дополнительная возможность для вас получить выигрыш, абсолютно бесплатно предоставлена заведением.

Разновидности бездепозитных бонусов онлайн-казино

Каких-либо ограничений по разновидностям бездепозитных бонусов не существует, но чаще всего онлайн-казино предлагают такие виды бездепозитных поощрений:

Приветственное

Подарки

За достижение определенного уровня в программе лояльности

За приглашения новых друзей

Приветственный бездепозитный бонус начисляется за успешное прохождение процедуры регистрации на сайте онлайн-казино. Он может быть в виде определенной суммы денег, зачисленной на ваш депозитный счет или представлять собой фриспины (бесплатные вращения). В любом случае приветственный бездепозитный бонус может быть использован только для ставок и не подлежит выводу.

Кто из нас не любит подарки? Наверное таких людей найдется очень мало. Этим пользуются интернет-площадки для удержания существующих клиентов. Их может быть сколько угодно. Одни заведения ограничиваются Днем Рождения, в то время как другие делают их на Новый Год, 8 марта, 23 февраля и т.д.

Программы лояльности азартных заведений рассчитаны на поддержании постоянного интереса клиентов к азартным играм, поэтому при прохождении определенных этапов на пути к статусу VIP-клиента, онлайн-казино могут дополнительно стимулировать предоставлением бездепозитных бонусов.

Довольные клиенты — лучшая рекламные агенты для онлайн-казино. Они могут делиться своими успехами с друзьями и знакомыми. Многие азартные заведения стимулируют своих клиентов к привлечению друзей, предоставляя им бездепозитные бонусы за каждого нового приведенного

друга.

Ответственный выбор виртуального казино для игры

Не все то золото, что блестит. Многие из нас не раз слышали это утверждение, которое порой отражает не слишком приятную реальность. Любители азартных развлечений в погоне за бездепозитными бонусами совсем забывают о собственной безопасности, а зря.

Наряду с легальными виртуальными клубами в сети Интернет немало сайтов виртуальных мошенников, прикрывающихся красивыми рекламными вывесками и щедрыми бездепозитными бонусами. На таких интернет-площадках вы сможете сорвать крупный джекпот, но никогда у вас не получится его вывести на собственную банковскую карту или электронный кошелек.

Прежде чем приступать к процедуре регистрации на сайте онлайн-казино убедитесь в том, что оно рабо